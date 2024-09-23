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Jose Mourinho'dan köklü rotasyon kararı

Derbide Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Union SG maçında en az 6 oyuncuyu değiştirmeyi planlıyor.

Ekleme: 23.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan ve zirvenin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Union SG'yi konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda ciddi bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre; Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisindeki ilk 11'den en az 6 futbolcuyu yedek kulübesinde oturtacak.

KALEDE DEĞİŞİKLİK

Uzun süredir yedek bekleyen İrfan Can Eğribayat'ın, Union SG maçında ilk 11'de görev alma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Mourinho'nun orta sahada Sofyan Amrabat'a şans vereceği aktarılırken, derbide yedek kalan Mert Hakan Yandaş'ın da bu kez ilk 11'de yer alacağı vurgulandı.

CENGİZ VE KOSTIC İLK 11'E

Derbide sonradan oyuna dahil olan Cengiz Ünder'in, Union SG karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Yeni transfer Filip Kostic'in de bu maçla birlikte ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacağı ifade edildi.

FORVETE CENK TOSUN

Jose Mourinho'nun forvet hattında Cenk Tosun'a görev vereceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu önemli karşılaşması, 26 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.

Jose Mourinho'dan köklü rotasyon kararı
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