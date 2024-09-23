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İspanyollar Arda Güler'i suçladı, bir kişi buna itiraz etti

"Jofre, Arda Güler'in zayıf savunma direncini aşarak Courtois'nın da hatasıyla golü buldu" İspanyollar bu pozisyonda Courtois'dan çok Arda Güler'i suçluyor.

İspanyollar Arda Güler'i suçladı, bir kişi buna itiraz etti
Ekleme: 23.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Ancelotti de golün ardından hemen Arda Güler'i kenara çekti, yerine aldığı Vinicius ise galibiyeti getiren isim oldu.

4-1'lik galibiyetten ne yazık ki İspanyolların aklında Arda Güler'in dolaylı olarak gole neden olan zayıf savunması kaldı.

Espanyol golü bulana kadar Real Madrid sayısız fırsatı kaçırmıştı. Mbappe'nin harcadığı pozisyonların sayısı bir elin parmaklarını geçiyordu. Bunlar konuşulmadı. Kimse Mbappe'ye toz kondurmadı.
Arda Güler'in Espanyol maçındaki katkısını bir tek gazeteci Julio Maldonado Maldini gördü. İspanyol gazeteci 4-1 kazanılan galibiyetin ardından yaptıı yorumda takımda en iyi oynayan ismin Arda Güler olduğunu yazdı.


Maldini, "Bana göre muhteşem bir performans sergiledi. Bazen orta sahanın merkezine kadar geldi. Kanada gitti, tekrar merkeze geldi, çok iyiydi" diye anlatıyor Arda'yı.

Milli futbolcumuzun yalnızca takım arkadaşlarıyla iyi paslaşmalar yapmadığı aynı zamanda topun hareketli kalmasını sağladığını da belirtti.
Arda sayesinde takımın önceki haftalardaki uyuşuk futbolundan kurtulup hareket eder bir hale geldiğini yazan Maldini, "Genç Türk, Toni Kroos'un boşalttığı mevkiinin sorumluluğunu taşıyacak gibi görünüyor. Espanyol maçında topun hareket ettirilmesinde büyük fark vardı. Önceki maçlarda Real çok durağandı ve öngörülebilir oynuyordu. Bu maçta Arda ve Modric birlikte bunu bozdu. Takıma ihtiyacı olan akışkanlığı sağladı."
Maldini, Arda Güler'in sahada en beğendiği isim olduğunu ve artık takımın önemli dinamiklerinden biri olduğu yorumunu da yaptı.

İspanyollar Arda Güler'i suçladı, bir kişi buna itiraz etti
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