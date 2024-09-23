Gaziantep FK - Trabzonspor! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaşıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede beIN SPORTS ekrankarından naklen yayınlanacak.



Ligde oynadığı ilk 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı Edin Visca mücadelede forma giyemeyecek. Gaziantep FK'de de Bitok ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlıkları devam ederken Emre Taşdemir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR



MUHTEMEL 11'LER:



GAZİANTEP FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Saborit, Mbakata, N'Diaye, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kenan Kodro



TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cham, Nwakaeme, Cihan, Banza



HAKEM: Volkan Bayarslan

STAT: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS