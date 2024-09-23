  • USD: 33,95 - 34,01
  • EURO: 37,91 - 37,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep FK - Trabzonspor! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaşıyor.

Ekleme: 23.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede beIN SPORTS ekrankarından naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı ilk 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı Edin Visca mücadelede forma giyemeyecek. Gaziantep FK'de de Bitok ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlıkları devam ederken Emre Taşdemir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR

MUHTEMEL 11'LER:

GAZİANTEP FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Saborit, Mbakata, N'Diaye, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kenan Kodro

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cham, Nwakaeme, Cihan, Banza

HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS
Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi! Bakan Tunç'tan son dakika açıklaması
İsrail Hizbullah gerilimi tırmandı! Demir kubbe delindi: Roket, seyir füzesi ve İHA saldırısı!
Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
CHP'de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu'na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk
DEM Partili belediyeden skandal! Gaffar Okkan ismini kaldırdı
Erdoğan ve Miçotakis ABD'de bir araya geliyor! Tarih ve saat belli oldu
Bakan Kurum paylaştı! Köy evleri tamamlandı
ABD'den S-400 için Türkiye'ye çarpıcı teklif: F-35 için İncirlik'i şart koştular
Mehmet Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelede denetimler yoğunlaştı
İstanbul - Ümraniye’de polise saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralı
Başkan Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti
Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul-Sivas YHT hattı ile 200 binden fazla yolcu taşındı
Antalya sokaklarındaki 'Venüs' heykelleri dikkat çekiyor
Binyami Netanyahu: Hizbullah'ı hayal edemeyeceği saldırılarla vurduk
Edirne'de CHP'li Ediz Ün'ün cipinden kaçak elektronik sigara çıktı
Endonezya Donanması, Türk savaş gemileriyle gücünü artıracak
Galatasaraylı futbolculardan zafer pozu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YHT için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı
Bakan Yumaklı açıkladı! 2021'den sonra ilk kez yapılacak
Meteoroloji duyurdu!

Meteoroloji duyurdu!

Trafikte bir haftada 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi

Trafikte bir haftada 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi

Muğla açıklarında Osmanlı batığında kazı: Yeni silahlar bulundu

Muğla açıklarında Osmanlı batığında kazı: Yeni silahlar bulundu

WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!

WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!

İkinci el telefon alacaklar dikkat! Mutlaka kontrol edin

İkinci el telefon alacaklar dikkat! Mutlaka kontrol edin

Uşak'ta bulundu! Roma dönemine ait...

Uşak'ta bulundu! Roma dönemine ait...