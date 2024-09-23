Arda Turan'ı sinirlendiren soru! '9 kere sordunuz'

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi ve Beşiktaş, maçı 2-1 kazanarak galip geldi. Maç sonrasında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, bir soruya verdiği tepkiyle dikkat çekti. Arda Turan, maçın ardından yapılan röportajda “Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi… Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var.” diyerek sinirlendi. Bir gazeteciye tepki gösteren Arda Turan, maçın değerlendirilmesiyle ilgili sorulara sabırsızlıkla yanıt verdi.Arda Turan’ın Beşiktaş Şanssızlığı ve Eyüpspor’un PerformansıEyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş’a 2-1 mağlup olarak 6. lig maçında ilk yenilgisini aldı. Eyüpspor, Süper Lig’de oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak toplamda 9 puan elde etti. Arda Turan, hem teknik direktörlük hem de futbolculuk kariyerinde Beşiktaş’a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçında galibiyet elde edemedi. Toplamda 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.Arda Turan’ın Sinirli Tepkisi ve Gazeteciyle DiyaloguArda Turan, maç sonrası gazetecilerle olan diyalogunda sinirli bir tavra büründü ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yerine Beşiktaş-Eyüpspor maçına odaklanılmasına tepki gösterdi. Gazetecinin “derbi” vurgusuna yanıt verirken sinirlendiği ve alandan sinirli bir şekilde ayrıldığı görüldü. Arda Turan’ın bu tavrı, maç sonrası değerlendirmelerde dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.