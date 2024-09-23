Adana Demirspor'da Michael Valkanis dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasının ardıdan teknik direktör Michael Valkanis'le yollarını ayırdı.



Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.



Ligde Adana Demirspor bu sezon henüz galibiyet alamadı.



6 maç sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Adana Demirspor, 1 puanla son sırada yer alıyor.