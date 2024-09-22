Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3 golle geçti
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan dev maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'de Livakovic (k.k), 28'de Mertnes ve 59'da Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 63'te penaltıdan Dzeko attı.
PUAN FARKI 5 OLDU
Galatasaray ligdeki puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan dev maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'de Livakovic (k.k), 28'de Mertnes ve 59'da Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 63'te penaltıdan Dzeko attı.
PUAN FARKI 5 OLDU
Galatasaray ligdeki puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.