  • USD: 33,95 - 34,01
  • EURO: 37,91 - 37,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3 golle geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Ekleme: 22.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 22.09.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan dev maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'de Livakovic (k.k), 28'de Mertnes ve 59'da Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 63'te penaltıdan Dzeko attı.

PUAN FARKI 5 OLDU
Galatasaray ligdeki puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3 golle geçti

Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul-Sivas YHT hattı ile 200 binden fazla yolcu taşındı
Antalya sokaklarındaki 'Venüs' heykelleri dikkat çekiyor
Binyami Netanyahu: Hizbullah'ı hayal edemeyeceği saldırılarla vurduk
Edirne'de CHP'li Ediz Ün'ün cipinden kaçak elektronik sigara çıktı
Endonezya Donanması, Türk savaş gemileriyle gücünü artıracak
Galatasaraylı futbolculardan zafer pozu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YHT için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı
Bakan Yumaklı açıkladı! 2021'den sonra ilk kez yapılacak
İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu: Hedefimiz açık!
MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 391’e yükseldi
CHP'li belediyeden görme engelli kadına zulüm: Önce mobbing yaptı sonra işten attı
Tarım Kredi'den çiftçiye özel destek: Gübre, tohum, ilaç...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 30 bin yeni temizlik personeli alınacak
Dem'li belediyeden işçi kıyımı
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın kritik ismi İstanbul'da yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde Kuyu-27 operasyonu
BM'den İsrail'e Lübnan'da patlatılan cihazlarla ilgili tepki: Siber saldırı savaş suçudur
Selçuk Bayraktar: Savunma sanayimizdeki yüzde 85 oranında dış bağımlılık yüzde 20'lere düştü
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarih ertelendi

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarih ertelendi

Yola çıkacaklar dikkat! O yollar kapatılacak

Yola çıkacaklar dikkat! O yollar kapatılacak

WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!

WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!

İkinci el telefon alacaklar dikkat! Mutlaka kontrol edin

İkinci el telefon alacaklar dikkat! Mutlaka kontrol edin

Uşak'ta bulundu! Roma dönemine ait...

Uşak'ta bulundu! Roma dönemine ait...