Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3 golle geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan dev maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'de Livakovic (k.k), 28'de Mertnes ve 59'da Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 63'te penaltıdan Dzeko attı.Galatasaray ligdeki puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.