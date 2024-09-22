  • USD: 33,95 - 34,01
  • EURO: 37,91 - 37,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cardiff City'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı

İngiltere Championship'te mücadelede eden Cardiff kulübü, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Cardiff City'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı
Ekleme: 22.09.2024 - 16:23 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi.
İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, Bulut ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.

Erol Bulut, geçen haziran ayında Cardiff ile 2 yıllık sözleşme yenilemişti.

Bulut, 2023 yılının yaz transfer döneminde göreve başlamıştı.

Cardiff City bu sezon Erol Bulut yönetimde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ile son sırada yer alıyordu.

Cardiff City'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı
Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul-Sivas YHT hattı ile 200 binden fazla yolcu taşındı
Antalya sokaklarındaki 'Venüs' heykelleri dikkat çekiyor
Binyami Netanyahu: Hizbullah'ı hayal edemeyeceği saldırılarla vurduk
Edirne'de CHP'li Ediz Ün'ün cipinden kaçak elektronik sigara çıktı
Endonezya Donanması, Türk savaş gemileriyle gücünü artıracak
Galatasaraylı futbolculardan zafer pozu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YHT için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı
Bakan Yumaklı açıkladı! 2021'den sonra ilk kez yapılacak
İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu: Hedefimiz açık!
MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 391’e yükseldi
CHP'li belediyeden görme engelli kadına zulüm: Önce mobbing yaptı sonra işten attı
Tarım Kredi'den çiftçiye özel destek: Gübre, tohum, ilaç...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 30 bin yeni temizlik personeli alınacak
Dem'li belediyeden işçi kıyımı
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın kritik ismi İstanbul'da yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde Kuyu-27 operasyonu
BM'den İsrail'e Lübnan'da patlatılan cihazlarla ilgili tepki: Siber saldırı savaş suçudur
Selçuk Bayraktar: Savunma sanayimizdeki yüzde 85 oranında dış bağımlılık yüzde 20'lere düştü
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarih ertelendi

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarih ertelendi

Yola çıkacaklar dikkat! O yollar kapatılacak

Yola çıkacaklar dikkat! O yollar kapatılacak

WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!

WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!

İkinci el telefon alacaklar dikkat! Mutlaka kontrol edin

İkinci el telefon alacaklar dikkat! Mutlaka kontrol edin

Uşak'ta bulundu! Roma dönemine ait...

Uşak'ta bulundu! Roma dönemine ait...