Cardiff City'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı

İngiltere Championship'te mücadelede eden Cardiff kulübü, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi.İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile duyurdu.Açıklamada, Bulut ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.Erol Bulut, geçen haziran ayında Cardiff ile 2 yıllık sözleşme yenilemişti.Bulut, 2023 yılının yaz transfer döneminde göreve başlamıştı.Cardiff City bu sezon Erol Bulut yönetimde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ile son sırada yer alıyordu.