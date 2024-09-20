Mauro Icardi'den Fenerbahçe ısrarı: Okan Buruk'la görüştü

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Tüm gözlerin çevrileceği derbi öncesi sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe derbisinin taktik çalışmalarını yapan Galatasaray'ın antrenmanında Mauro Icardi de yer aldı.Sakatlığı için Arjantin'de tedavisini sürdüren yıldız golcü, geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti.Fanatik'te yer alan habere göre; Mauro Icardi, derbide forma giymek istiyor. Bu konuda oldukça ısrarcı olan Icardi'nin, Okan Buruk'a bir kez daha Fenerbahçe karşısında forma giymek istediğini belirttiği iddia edildi.Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.