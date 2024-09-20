Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de manşetlere çıktı: Bedel ödetti

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den 30 milyon euro boservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.FERDİ İLK GOLÜNÜ ATTI, BRIGHTON TURLADI82. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti.Ferdi, bu golle birlikte Brighton formasıyla ilk golüne imza attı.Wolverhampton 90+1. dakikada Thomas Doyle'nin golüyle farkı 1'e indirse de maç 3-2 Brighton üstünlüğüyle sona erdi.Mavi-beyazlılar, bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'nda bir üst tura yükseldi.24 yaşındaki futbolcunun bu golü Ada'da geniş yankı buldu. İşte o yorumlar...Ferdi Kadıoğlu attığı golle Birghton'a nefes aldırırken, Wolves'e savurganlığının bedelinin ödetti.Ne etki ama! Sadece birkaç dakikalığına sahadaydı ve Danny Welbeck'in şutu kurtarıldıktan sonra uyanık kalıp topu ağlara göndererek kulüp için ilk golünü attı. Son dakikalarda tehlikeli işler yaptı.Müsabakanın ardından milli futbolcu Ferdi, açıklamalarda bulundu. Önemli bir gol attığını söyleyen savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:Basit ya da güzel bir gol olması fark etmez. Gol, goldür. Sonunda gereksiz bir gol yedik ama hepimiz üst tura çıktığımız için mutluyuz. Gol, goldür. İkisi de aynı öneme sahip. Elbette daha güzel bir gol atmak isterdim ama benim için fark etmez. İlk golümü attım ve hesabı açtım.