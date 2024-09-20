Fenerbahçe taraftarından Galatasaray derbisine özel koreografi

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi koreografi yapacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönebilir.Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoperin, sarı-kırmızılılara karşı 11'de forma giymesi beklenmiyor.Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.Fenerbahçe taraftarı da derbiye hazırlanıyor. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda futbolserverleri koreografi şov bekliyor.