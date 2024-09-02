Fenerbahçe’de ayrılık: Mourinho biletini kesti, imzalar atılıyor

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi heyecanı sürerken, takımda ayrılık rüzgarları esiyor.Süper Lig'de yıllardır beklenen şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa'da da iddialı olan sarı-lacivertlilerde, son gelişmeler taraftarları üzecek cinsten. Geçen sezon devre arasında takıma katılan orta saha oyuncusu, veda etmeye hazırlanıyor.Sarı-lacivertli formayı bir süredir terleten yıldız futbolcu, takımdan ayrılmanın eşiğinde.Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Arap Yarımadası'ndaki kulüplerin ardından şimdi de Sırbistan'ın köklü takımlarından Kızılyıldız, Krunic’i kadrosuna katmak için harekete geçti.Krunic’in menajeri, hem Arap kulüpleriyle hem de Kızılyıldız’la sıkı pazarlıklar yapıyor. Krunic’in ayrılığı yakın.