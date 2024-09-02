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Beyaz Gazete
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Dev teklif ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu'na önerilen maaş dudak uçuklattı!

Fenerbahçe'nin rekor bedelle İngiliz ekibi Brighton'a sattığı Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalması için yaptığı teklif belli oldu. Jose Mourinho'nun basın toplantısında "Kalsaydı Avrupa'nın en çok kazanan beklerinden olacaktı" ifadelerini kullandığı milli futbolcuya yapılan teklif dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Ekleme: 2.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 2.09.2024 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon euroluk rekor bonservisle Brighton'a satmıştı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun takımda kalması için son ana kadar mücadele etse de Ferdi Kadıoğlu'nun tutumu transferde belirleyici olmuştu.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLDİ
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalması adına yeni sözleşme önermiş ve yeni maaşına yüksek oranda bir zam da yapmıştı.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuya yaptığı yeni ücret teklifi de ortaya çıktı.

Dev teklif ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu'na önerilen maaş dudak uçuklattı!

4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, ayrılmadan önce 1.5 milyon euro kazanan Ferdi Kadıoğlu'na takımda kalması için 4 milyon euro teklif etti.

FERDİ KADIOĞLU İNGİLTERE'Yİ SEÇTİ
İngiltere Premier Lig'de oynama hedefi olan Ferdi Kadıoğlu, bu dev teklifi elinin tersiyle iterek Brighton'ın 2.5 milyon euroluk teklifine "evet" dedi.

Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro ile Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihe geçmişti.

Dev teklif ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu'na önerilen maaş dudak uçuklattı!

JOSE MOURİNHO: "AVRUPA'NIN EN ÇOK KAZANAN BEKLERİNDEN OLACAKTI"
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Alanyaspor galibiyeti sonrası Ferdi Kadıoğlu ile ilgili gelen soruya, "Fenerbahçe Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi." cevabını vermişti.
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