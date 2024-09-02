Dev teklif ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu'na önerilen maaş dudak uçuklattı!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon euroluk rekor bonservisle Brighton'a satmıştı.Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun takımda kalması için son ana kadar mücadele etse de Ferdi Kadıoğlu'nun tutumu transferde belirleyici olmuştu.Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalması adına yeni sözleşme önermiş ve yeni maaşına yüksek oranda bir zam da yapmıştı.Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuya yaptığı yeni ücret teklifi de ortaya çıktı.Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, ayrılmadan önce 1.5 milyon euro kazanan Ferdi Kadıoğlu'na takımda kalması için 4 milyon euro teklif etti.İngiltere Premier Lig'de oynama hedefi olan Ferdi Kadıoğlu, bu dev teklifi elinin tersiyle iterek Brighton'ın 2.5 milyon euroluk teklifine "evet" dedi.Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro ile Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihe geçmişti.Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Alanyaspor galibiyeti sonrası Ferdi Kadıoğlu ile ilgili gelen soruya, "Fenerbahçe Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi." cevabını vermişti.