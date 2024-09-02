Beşiktaş durmuyor! Portekiz basını transferi duyurdu: Bitmek üzere...

Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 ile başlayan UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.Transfer döneminde 7 futbolcuyu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, sıradaki takviyeyi hücuma yapıyor.Kanat bölgesinde alternatif yaratmak isteyen Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario için geri sayıma geçti.Portekiz basınında O'Jogo'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan görüşmeler tamamlanma aşamasına geldiği ve 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma transferinin çok yakın olduğu belirtildi.Joao Mario, kariyerinde Sporting, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova ve Benfica gibi takımların formasını giydi.Bu ekiplerde toplamda 441 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu, 61 kez ağları havalandırırken 84 kez de gol pası vermeyi başardı.