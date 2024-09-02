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Beşiktaş durmuyor! Portekiz basını transferi duyurdu: Bitmek üzere...

Beşiktaş, Benfica'nın yıldızı Joao Mario'yu açıklamaya hazırlanıyor. Portekiz basını, iki kulüp arasında görüşmelerin son aşamaya geldiğini duyurdu.

Ekleme: 2.09.2024 - 13:09 Güncelleme: 2.09.2024 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 ile başlayan UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer döneminde 7 futbolcuyu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, sıradaki takviyeyi hücuma yapıyor.

Kanat bölgesinde alternatif yaratmak isteyen Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario için geri sayıma geçti.

Beşiktaş durmuyor! Portekiz basını transferi duyurdu: Bitmek üzere...

BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN

Portekiz basınında O'Jogo'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan görüşmeler tamamlanma aşamasına geldiği ve 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma transferinin çok yakın olduğu belirtildi.

JOAO MARIO'NUN KARİYERİ

Joao Mario, kariyerinde Sporting, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova ve Benfica gibi takımların formasını giydi.

Bu ekiplerde toplamda 441 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu, 61 kez ağları havalandırırken 84 kez de gol pası vermeyi başardı.

Beşiktaş durmuyor! Portekiz basını transferi duyurdu: Bitmek üzere...

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