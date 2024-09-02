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Alex Telles geri dönüyor! Brezilyalı yıldıza Süper Lig'den teklif yağıyor

Al-Nassr'da forma giyen Alex Telles için ortaya atılan ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Portekiz basını, Brezilyalı sol bek için Türkiye'den teklif geldiğini öne sürüldü. İşte detaylar...

Ekleme: 2.09.2024 - 14:43 Güncelleme: 2.09.2024 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Alex Telles'in takımından ayrılacağı öne sürüldü.

'SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ' İDDİASI!
Portekiz basınından O Jogo'da yer alan haberde Al-Nassr'ın tecrübeli sol bekin sözleşmesini feshettiği ve Telles'in şu anda serbest oyuncu statüsünde olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDI
Haberde, Alex Telles'in Türkiye ile birlikte birçok takımdan teklif aldığı ancak henüz geleceğiyle ilgili net bir karar vermediği iddia edildi.

Telles'in Porto'ya dönme ihtimalinin şu anda çok düşük olduğu belirtildi.

Alex Telles geri dönüyor! Brezilyalı yıldıza Süper Lig'den teklif yağıyor

GALATASARAY İHTİMALİ TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI
Telles, Türkiye'de Galatasaray forması giymişti. Yıldız bol bekin sarı-kırmızılı takıma dönebileceği de öne sürülürken taraftarlar bu ihtimalin oluşmasının ardından sosyal medyada Alex Telles'e Galatasaray'a gelmesi için çağrıda bulundu.

AYRILIK HENÜZ RESMİLEŞMEDİ
Al-Nassr, henüz Alex Telles'le ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Telles, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Al-Nassr'a imza atmış ve forma giydiği 38 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetmişti.

ALEX TELLES KİMDİR?
2014 yılında Gremio'dan Galatasaray'a transfer olan Alex Telles, 1,5 yıl sarı-kırmızılı takımda forma giydikten sonra etkileyici bir performans sergileyip Inter'e kiralandı. Brezilyalı sol bek Inter'den döndükten sonra ise 2016 yılında Porto'ya transfer oldu.

Porto'dan sonra Manchester United ve Sevilla formaları giyen Telles, 2023 yazında ise Al Nassr'a imza attı.
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