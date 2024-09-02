A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplandı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül’de Galler’e konuk olacak, 9 Eylül’de ise İzlanda’yı İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.