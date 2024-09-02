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A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplandı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül’de Galler’e konuk olacak, 9 Eylül’de ise İzlanda’yı İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplandı
Ekleme: 2.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 2.09.2024 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda karşılaşmalarıyla başlayacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

İLK ÇALIŞMA YAPILACAK

Ay-yıldızlılar, bugün saat 18.15'te Riva'da yer alan tesislerde Galler ve İzlanda maçları öncesindeki ilk çalışmasını yapacak.
İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplandı

A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplandı
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