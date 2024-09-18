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Futbol dünyası yasta! Efsane isim hayatını kaybetti

İtalyan efsane futbolcu Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayatını kaybetti. Schillaci'nin bir süredir kanserle mücadele ettiği biliniyordu.

Ekleme: 18.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşarak İtalya'nın efsane isimleri arasına giren Salvatore Schillaci, hayata gözlerini yumdu.

59 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

bir süredir kanser tedavisi gören Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayatını kaybetti. 'Toto' lakabıyla anılan Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla İtalyanlar için bir ikon haline gelmişti.

DÜNYA KUPASI'NDA GOL KRALI OLMUŞTU

Salvatore Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 gol ile Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu. İtalya'nın turnuvada 3. olmasında büyük pay sahibi olan Schillaci, o dönem Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini de kazanmıştı.

Futbol dünyası yasta! Efsane isim hayatını kaybetti

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