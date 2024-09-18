Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı.

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak.



Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya gelecek.



Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki derbi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.



Bu kritik maç 21 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak.



DERBİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN



Ezeli rakiplerin düellosunda düdük çalacak hakem ise belirlendi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada derbi maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.



Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.



6. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ



20 Eylül Cuma:



20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk



21 Eylül Cumartesi:



17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol



20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



22 Eylül Pazar:



17.00 Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam



17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan



20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük



20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın



23 Eylül Pazartesi:



20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan



20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün

