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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı.

Ekleme: 18.09.2024 - 16:31 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki derbi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Bu kritik maç 21 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak.

DERBİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

Ezeli rakiplerin düellosunda düdük çalacak hakem ise belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada derbi maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

6. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ

20 Eylül Cuma:

20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi:

17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük

20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün
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