Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı.
Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki derbi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Bu kritik maç 21 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak.
DERBİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN
Ezeli rakiplerin düellosunda düdük çalacak hakem ise belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada derbi maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.
6. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ
20 Eylül Cuma:
20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki derbi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Bu kritik maç 21 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak.
DERBİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN
Ezeli rakiplerin düellosunda düdük çalacak hakem ise belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada derbi maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.
6. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ
20 Eylül Cuma:
20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün