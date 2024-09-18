Fenerbahçe'den bir transfer daha! Perşembe İstanbul'a geliyor

EuroLeague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Khem Birch'ün ardından uzun rotasyonuna bir takviye daha yaptı.Sarı lacivertliler, resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre 9 sezondur NBA'de forma giyen 36 yaşındaki Sırp pivot Boban Marjanovic ile sözleşme imzaladığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2015 yılından bu yana NBA'de yer alan ve son olarak Houston Rockets forması giyen Sırp pivot Boban Marjanovic (2.24, 1988) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.Boban Marjanovic, Fenerbahçe'den aylık 45 bin euro kazanacak. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan başarılı oyuncunun perşembe günü 12.15'te İstanbul'da olması bekleniyor.Geçtiğimiz sezonu Rockets'ta tamamlayan Boban Marjanovic, geçen sezon NBA'de 14 maçta 3.2 sayı, 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.