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Bir dönem Fenerbahçe'deydi! Görenler gözlerine inanamadı: Nasıl bu kadar kilo aldı?

Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse, futbol sonrası aldığı kiloları ve yüzde 33 vücut yağ oranına ulaştığını açıkladı. Kruse, bu durumu nasıl düzelteceğini podcast'te paylaştı.

Ekleme: 18.09.2024 - 13:23 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin kilosu, kariyeri boyunca sık sık spekülasyon konusu olmuştu. Bir buçuk yıldır aktif profesyonel futbol hayatını noktalayan 36 yaşındaki Kruse, yine de tartıdaki rakamlarla mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak, bu konuda şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştığını açıkladı.

Kruse, yakın zamanda doktor kontrolünden geçti ve elde ettiği verileri, eski profesyonel futbolcu Martin Harnik ile birlikte yürüttüğü "Flatterball" podcast'inde paylaştı.

Bir dönem Fenerbahçe'deydi! Görenler gözlerine inanamadı: Nasıl bu kadar kilo aldı?

"VÜCUDUMUN 3'TE 1'İ YAĞ"

Amerika'ya seyahat etmeden önce vücut yağ oranını ölçtürdüğünü belirten Kruse, "Doktorum vücudumun yüzde 33'ünün yağ olduğunu söyledi." diyerek şok edici teşhisini dile getirdi. Kruse, bu durum karşısında kendiyle alay ederek, "Vücudumun üçte biri yağdan oluşuyor." diye ekledi.

Bu rakamı futbolculuk kariyeri ile kıyasladığımızda, ortalama bir profesyonel futbolcunun yağ oranının yüzde 8 ila 13 arasında olduğu biliniyor. Normal bir yetişkin erkek için bu oran ise yüzde 10 ile 22 arasında değişiyor. Dolayısıyla, Kruse'nin yüzde 33'lük yağ oranı, onun eski performansından ne kadar uzaklaştığını gösteriyor.

"YENİDEN 100 KİLONUN ALTINDAYIM"

Kruse, bu sonucu öğrendiğinde kısa bir an için utandığını da itiraf etti. "Yüzde 33 oldukça dikkat çekici bir oran." diyen Kruse, bu süreçte birkaç kilo verdiğini belirtti: "Şu anda tekrar 100 kilonun altındayım."

Ancak hala vermesi gereken kilolar olduğunu söyleyen Kruse, bu konuda farklı bir yöntem deneyeceğini açıkladı.

Alman eski futbolcu, "Doktorumla birlikte yağ giderici enjeksiyon kullanmayı planlıyoruz." dedi. Kruse, artık eskisi gibi her gün spor yapamadığını da ekledi.

"SAĞLIKSIZ BİR YÖNTEM"

Martin Harnik ise bu yönteme karşı çıktı. Harnik, "Kilo vermek için enjeksiyon gibi kolay ve sağlıksız bir yönteme başvuruyorsunuz. İnanın bana, cerrahlar bu yöntemden nefret eder. Benim enjeksiyona ihtiyacım yok, tabağımda ne olduğuna bakıyorum." diyerek Kruse'nin kararına eleştirel yaklaştı.

Kruse ise yeme alışkanlıklarını gözden geçirdiğini belirterek, "Son altı ayda sağda solda her şeyi yedim ve bu durum 15 kilo almama neden oldu. Son 15 yılda nispeten sağlıklı bir yaşam sürdüm ama şimdi bunu devam ettirecek bir motivasyonum yok." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE 4.5 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDEDİ

Hatırlanacağı üzere pandemi döneminde maaşının düzenli yatmamasından dolayı sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse, haklı bulunmuş ve sarı-lacivertli yönetimden 4.5 milyon euroluk tazminat kazanmıştı.

Alman futbolcu, Süper Lig'de 20 lig maçında 7 gol 7 asist gibi dikkat çekici bir performans göstermişti.

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