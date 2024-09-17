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Ergin Ataman'dan skandal pankart açıklaması: Kazanan dostluk olacak

Ergin Ataman'ı Kıbrıs'ta karşılayan Panathinaikos taraftarları maçta "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" pankartı açtı. Maçtan ihraç edilen Ergin Ataman, daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ekleme: 17.09.2024 - 10:30 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv hazırlık maçında karşı karşıya gelirken Yunan taraftarlardan skandal bir hareket geldi.

Ergin Ataman'ı Kıbrıs'ta karşılayan Panathinaikos taraftarları, oynanan maçta 'Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali' pankartı açtı.

Panathinaikos'un açtığı bu pankart, Türkiye'de büyük tepki topladı.

Ergin Ataman'dan skandal pankart açıklaması: Kazanan dostluk olacak

ERGİN ATAMAN İHRAÇ EDİLDİ

Dördüncü çeyrekte Maccabi'nin 63-57'lik üstünlüğü varken Ergin Ataman ihraç edildi. Yunan basını, Ergin Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiği için atıldığını vurguladı. Ancak haberin devamında pankartın aynı dakikalarda açıldığı, Ergin Ataman'ın bu pankarta sinirlendiği için de kendini attırmış olabileceği belirtildi.

İki takımın karşı karşıya geldiği maçı, Maccabi 85-78 kazandı.

Ergin Ataman'dan skandal pankart açıklaması: Kazanan dostluk olacak

ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ergin Ataman, yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. Ataman'ın açıklaması şu şekilde:

Ben Ergin Ataman, Panathinaikos kulübünün geçen sezon yaşadığı 'efsanevi' başarılardaki başantrenörü olarak takımımın burada oynayacağı turnuvayı, 'dostluk ve barışa' katkı yapacağını düşündüğüm için çok destekledim ve buraya çok güzel duygularla geldim.

'TEPKİMİ EN SERT ŞEKİLDE GÖSTERDİM'

İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. İnsanların gözündeki gerçek sevgi beni çok mutlu etti. Otelde düzenlediğimiz imza gününde yüzlerce basketbolseverle bir araya geldim. Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi. Ama dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim.

'KAZANAN SPOR VE DOSTLUK OLACAK'

Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak. Yine aynı şekilde yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak. Çünkü bizi onlarla bir araya getiren en güçlü şey basketbol sevgimiz. İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak...

Ergin Ataman'dan skandal pankart açıklaması: Kazanan dostluk olacak
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