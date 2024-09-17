Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a zam kararı

Beşiktaş yönetimi Onur Bulut'a yaptığı maaş iyileştirmesinin ardından Semih Kılıçsoy için de harekete geçti.Beşiktaş, 12 milyon lira kazanan Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek.Takımın önemli parçalarından birisi olan ve oyuncusunun motivasyonunu daha çok artırmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Semih Kılıçsoy'un da yıllık ücretini artırmayı düşünüyor.Yine haberde Aston Villa'nın bu yaz Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 16+2 milyon euro ve Alex Moreno'yu teklif ettiği belirtilirken yönetimin ise bu teklifi kabul etmeyerek geri çevirdiği aktarıldı.Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik performans gösterdi