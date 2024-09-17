Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a zam kararı
Yaz transfer döneminde Aston Villa'dan teklif alan fakat İngiltere'ye gitmeyen Semih Kılıçsoy için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-beyazlı idareciler, milli futbolcunun maaşına zam yapmayı düşünüyor.
Beşiktaş yönetimi Onur Bulut'a yaptığı maaş iyileştirmesinin ardından Semih Kılıçsoy için de harekete geçti.
Beşiktaş, 12 milyon lira kazanan Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek.
Takımın önemli parçalarından birisi olan ve oyuncusunun motivasyonunu daha çok artırmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Semih Kılıçsoy'un da yıllık ücretini artırmayı düşünüyor.
ASTON VİLLA'NIN TEKLİFİ KABUL EDİLMEMİŞTİ
Yine haberde Aston Villa'nın bu yaz Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 16+2 milyon euro ve Alex Moreno'yu teklif ettiği belirtilirken yönetimin ise bu teklifi kabul etmeyerek geri çevirdiği aktarıldı.
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik performans gösterdi
Beşiktaş, 12 milyon lira kazanan Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek.
Takımın önemli parçalarından birisi olan ve oyuncusunun motivasyonunu daha çok artırmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Semih Kılıçsoy'un da yıllık ücretini artırmayı düşünüyor.
ASTON VİLLA'NIN TEKLİFİ KABUL EDİLMEMİŞTİ
Yine haberde Aston Villa'nın bu yaz Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 16+2 milyon euro ve Alex Moreno'yu teklif ettiği belirtilirken yönetimin ise bu teklifi kabul etmeyerek geri çevirdiği aktarıldı.
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik performans gösterdi