Beşiktaş'a müjde! O yıldıza dev teklif

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer dönemini oldukça yoğun şekilde geçirdi. Siyah beyazlılar, başta Rafa Silva ve Immobile olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katarken transfer son günlerinde Joao Mario hamlesi geldi.Geçtiğimiz sezona oranla oldukça güçlü bir kadro kuran siyah beyazlılarda, bazı isimler ise gözden düştü. Legio Varşova'dan 10 milyon euroluk bedelle transfer edilen Ernest Muçi de bu isimlerden biri.10 numara pozisyonu için Rafa Silva'nın transfer edilmesi ve kanatlarda Joao Mario, Rashica ve Semih Kılıçsoy'a görev verilecek olması Arnavut yıldızı ilk 11 ve rotasyonun dışına itmişti.Muçi için gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlanan Beşiktaş'a İngiltere'den dev bir müjde geldi.İngiliz medyası, Aston Villa'nın Ernest Muçi'yi gündemine aldığını yazdı. Aston Villa'nın daha önce kendilerine karşı iyi bir performans gösteren Muçi için 13 milyon poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.Aston Villa ve Legia Varşova, Konferans Ligi gruplarında karşı karşıya gelmiş ve Muçi iki maçta toplam 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.