Victor Osimhen'e Chelsea talip olacak! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın dünya çapında ses getiren transferi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor karşılaşması ile çıktı.Aslan'ın başta Osimhen olmak üzere yeni oyuncuları, performansları ile taraftardan büyük beğeni topladı.CHELSEA KAPIYI ÇALABİLİRDuyurulduğu ilk günden itibaren sarı-kırmızılıların gönlüne taht kuran Osimhen ile ilgili Galatasaray yönetimini ve taraftarları telaşlandıracak bir iddia ortaya atıldı.İddiaya göre; Victor Osimhen'i renklerine bağlamak isteyen Chelsea, ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.Napoli'den oyuncunun bonservisini almak isteyen Londra kulübü, Aslan'a da 6 milyon euro teklif edecek.