TFF'den açıklama! 'Bu yola çıkarken...'

TFF, futbol gündemine yönelik açıklamada bulundu. TFF tarafından yapılan açıklamada "Türk futbolunun kazananları konuşanlardan ziyade çaba sergileyenler olacaktır." denildi.

TFF: "Tüm spor kamuoyunun bildiği üzere, bu yola çıkarken futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde herkese eşit mesafede duracağımızı ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı vurguladık. Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak en temel hedefimizdir."