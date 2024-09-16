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Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemi açıklandı

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.

Ekleme: 16.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Avrupa kupaları nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

17 EYLÜL SALI

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Cihan Aydın

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

20.00 Samsunspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

19 EYLÜL PERŞEMBE

20.00 Trabzonspor-Kayserispor: Mehmet Türkmen
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