Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemi açıklandı
Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.
Avrupa kupaları nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
17 EYLÜL SALI
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Cihan Aydın
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
20.00 Samsunspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
19 EYLÜL PERŞEMBE
20.00 Trabzonspor-Kayserispor: Mehmet Türkmen
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
17 EYLÜL SALI
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Cihan Aydın
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
20.00 Samsunspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
19 EYLÜL PERŞEMBE
20.00 Trabzonspor-Kayserispor: Mehmet Türkmen