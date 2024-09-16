Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemi açıklandı

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.

Avrupa kupaları nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:



17 EYLÜL SALI



20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Cihan Aydın



18 EYLÜL ÇARŞAMBA



20.00 Samsunspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu



19 EYLÜL PERŞEMBE



20.00 Trabzonspor-Kayserispor: Mehmet Türkmen