Fenerbahçe duvarı! 5 maçta sadece 2 gol yediler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda gülen taraf 2-0'la Fenerbahçe oldu.İlk yarıda bulduğu gollerle 3 puanı kapan Kanarya, ligde kalesinde sadece 2 gol gördü.Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.İkinci haftada Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Rizespor'u 5-0, Alanyaspor'u da 3-0 mağlup etmişti.Kasımpaşa'yı da dün 2-0 deviren Kanarya, ligde Göztepe maçı hariç gol yemedi.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Kasımpaşa 5 puanda kaldı.Fenerbahçe, Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü.