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Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Maç öncesi tüm detaylar...

Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Ekleme: 15.09.2024 - 09:26 Güncelleme: 15.09.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak kritik mücadele 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'da başlayacak. Derbi heyecanı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Edin Visca, Bardhi, Mislav Orsic, Simon Banza
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Paulista, Felix Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN DURUMU

Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi.
Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ'IN 140. MAÇI
Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 192 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 158 gol kaydetti.

Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
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