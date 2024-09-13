Transfer dönemi ne zaman bitiyor

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Süper Lig transfer dönemi, her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük bir ilgi görüyor.Peki, Süper Lig'de transfer dönemi bitti mi? Yeni transferler için son tarih ne zaman?2024-2025 Süper Lig yaz transfer dönemi 24 Haziran 2024'te başlamış olup, 13 Eylül 2024 tarihinde (bugün) sona erecek.Kulüpler, bu geceye kadar kadrolarını güçlendirmek için son transfer hamlelerini yapabilecek.Transfer dönemi, 13 Eylül'ü 14 Eylül'e bağlayan gece saat 23.59'da sona erecek.Ara transfer dönemi ise Ocak ayında başlayacak. 2024-2025 sezonunun ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek. Bu dönemde de kulüpler kadrolarına yeni isimler ekleyebilecekler.