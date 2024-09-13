Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı. Forvet hattında Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi yıldızları bulunan Aslan, milli futbolcusunu Gaziantep FK'ya kiraladı.

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep'e kiraladı.Anlaşmaya göre satın alma opsiyonu bulunmazken, Halil Dervişoğlu'nun maaşının tamamını Gaziantep ödeyecek.Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hatayspor'da geçirmişti. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.