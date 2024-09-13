Cristiano Ronaldo'nun takipçi sayısı 1 milyarı geçti

Portekizli Futbolcu Ronaldo, rekor kırmalara doyamadı...Sosyal medyayı aktif kullanan Futbol dünyasının başarılı ismi Ronaldo, 8 Temmuz tarihinde Youtube hesabı açtığını duyurmuştu.Kısa süre içinde milyonlarca takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, kimsenin yapamadığını yaptı.Ronaldo'nun kullandığı sosyal medya hesaplarının toplam takipçi sayısı 1 milyarı geçti.Ünlü futbolcu dünya üzerinde bunu başaran ilk kişi oldu.Rekor kırmalara doyamayan Ronaldo, sosyal medya üzerinde yayınladığı yazı ile sevincini hayranlarıyla paylaştı.Ünlü Futbol Yıldızı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Tarihe geçtik!1 MİLYAR takipçi!Bu sadece bir sayı değil; bu, ortak tutkumuzun, azmimizin ve oyuna ve ötesine olan sevgimizin bir kanıtıdır.Madeira sokaklarından dünyanın en büyük sahnelerine kadar, her zaman ailem ve sizin için oynadım ve şimdi 1 milyar kişi bir aradayız.Her adımda yanımda oldunuz, tüm zirvelerde ve çöküşlerde.Bu yolculuk bizim yolculuğumuz ve birlikte başaramayacağımız hiçbir sınır olmadığını gösterdik.Bana inandığınız, destek verdiğiniz ve hayatımın bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim.En iyisi henüz gelmedi, birlikte kazanmaya ve tarihe geçmeye devam edeceğiz.