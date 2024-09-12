FIFA, Arda Güler'i kızdırdı

La Liga devi Real Madrid'in yıldızlarının buluştuğu ve eğlenceli anların yaşandığı reyting tahmini etkinliğinde milli yıldızımız Arda Güler verdiği cevaplarla gündem oldu. Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana herkeste büyük merak uyandıran Arda Güler, takım arkadaşları Vazquez ve Endrick ile eğlenceli bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte, futbolculardan EA FC kartlarındaki puanlarını tahmin etmeleri istendi.Şut yeteneğine ne kadar puan verilmesi gerektiği sorulduğunda Güler, "6 şut 6 gol" diyerek 85 cevabını verdi. Ancak EA FC, Güler'in şut özelliğine 73 puan vermişti. Bunu öğrendikten sonra Arda, çok şaşırdı. Genç yıldız gülerek 'Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum' reaksiyonunu verdi. Güler'in tepkisi orada bulunan futbolcular ve sunucuları güldürdü.Lucas Vazquez de "Seni oynarken izlememişler" dedi. Geçen sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Arda Güler, 6 gol kaydetmişti. Bu sezon ise 4 maçta 100 dakika süre bulan Güler, gol ya da asist katkısı veremedi.