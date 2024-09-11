Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'in 5. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır,
Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük
Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır,
Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük
Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol