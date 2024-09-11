Milli takım oyuncularına şok tehdit! Başkan futbolculara ağır konuştu

Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Beşiktalı Milot Rashica'nın da formasını giydiği Kosova Milli Takımı, son günlerin en büyük krizi ile gündeme gelmeye devam ediyor. Uluslar Ligi'nde yarın Litvanya deplasmanına çıkacak olan milli takımda şok olay yaşandı.Marca gazetesinde yer alan habare göre; Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, kadro dışı bırakılan üç futbolcuyu bacaklarını kırmakla tehdit etti.6 Eylül'de oynanan Romanya maçını 3-0 kaybeden Kosova, iddiaya göre ezici yenilginin ardından takımın yıldızları Edon Zhegrova (Ligue 1'de Lille forveti), Arjanet Muri (Premier Lig'de Ipswich forveti) ve Florent Muslija'nın (Bundesliga'da Freiburg forveti) izinsiz bir şekilde alkollü bir mekanda eğlenmeye gitti. Üç oyuncunun gece geç saatlere kadar alkol alarak eğlenmesi takımda bazı huzursuzluklar yarattı.Gösterilen tavır sonrası teknik direktör Franco Foda 3 futbolcuyu kadro dışı bıraktı ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Kosova medyası, utbol federasyonu başkanı Agim Ademi'nin o gece üç futbolcuyu tehdit ettiğini yazdı. Gazeteci Arlind Sadiku'nun köşesine taşıdığı yazıda isminin gizli kalmasını istediği bir futbolcunun tehdidi doğruladığını ve başkanın 'Bacaklarınızı kıracağım, kariyerinizi mahvedeceğim' ifadelerini kullandığını söyledi.Kosova Federasyonu Başkanı Ademi, şu ifadeleri kullandı; "Kurallara uyulmalı. Milli takıma saygı duyulması çok önemli. İhraç kararı teknik direktör tarafından verildi. Nedeni ise şu; Gece geç saatlerde izinsiz ayrıldılar. Federasyon, teknik heyetin bu kararını destekliyor.'' dedi.