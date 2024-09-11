Joao Mario Beşiktaş'a transfer olunca ortalık karıştı, Sporting Lizbon Inter'den 30 milyon euro istiyor!

İtalya Serie A ekibi Inter, Joao Mario'yu 2016 yılında 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sporting Lizbon'dan transfer etmişti.O dönem iki kulüp arasında anlaşma yapılırken oyuncunun bir başka Portekiz takımına satılamayacağı aksi halde 30 milyon euro tazminat ödeneceği maddesi vardı.Portekiz'de yayınlanan Record gazetesi Sporting Lizbon'un, Inter'in bu tazminattan kaçınmak için Joao Mario'nun sözleşmesini 2021'de feshettiği ve böylece Benfica'ya transferinin önünü açtığı gerekçesiyle İtalyan kulübüne dava açtığını yazdı.S. Lizbon, Inter'in sözleşmeyi feshederek oyuncunun bir başka Portekiz takımına satılmasını engelleyen maddeyi ihlal etmeyi amaçladığını savunuyor. Bu iddiası için de 30 milyon euro tazminat bedeli talep ediyor.Sporting Lizbon bu konuda FIFA'ya itirazda bulunmuş ancak bu itirazı reddedilmişti. Dava CAS'a yani Spor Tahkim Mahkemesi'ne ulaştı. İlk duruşma 9 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.CAS'ın Sportin Lizbon lehine bir karar vermesi halinde Inter'in Portekiz kulübüne 30 milyon euro tazminat ödemesi gerekecek.