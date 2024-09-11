Fenerbahçe'ye kötü haber! Galatasaray derbisini kaçıracak

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den kötü haber geldi. Önceki gün idmanda sakatlanan Nijeryalı oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle; Kasımpaşa, Galatasaray ve de Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giyemeyeceği belirtildi. Bu sezon 5 maçta görev yapan Osayi, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den kötü haber geldi. Önceki gün idmanda sakatlanan Nijeryalı oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle; Kasımpaşa, Galatasaray ve de Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giyemeyeceği belirtildi. Bu sezon 5 maçta görev yapan Osayi, 1 asist yaptı.

