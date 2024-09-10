  • USD: 33,99 - 34,05
  • EURO: 37,52 - 37,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vincenzo Montella: Problem olmayan yerde problem arıyoruz

A Milli Takımımız Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzlanda'yı 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vincenzo Mıntella açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı kadro ve sistem ile ilgli soruya verdiği cevapta; "Bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella: Problem olmayan yerde problem arıyoruz
Ekleme: 10.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Uluslar B Ligi'nde mücadele eden milli takımımız, İzlanda'yı 3-1 yenerek puanını 4'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından konuşan Vincenzo Montella önemli açıklamalar yaptı.

"ÇÖZÜM ÜRETEBİLDİĞİMİZİ GÖSTERDİK"
İtalyan teknik adam; "Maçtan önce de söyledim, güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz.

Bu akşam ne kadar çözüm üretebileceğimizi gösterdiğimize inanıyorum. Yüksek seviyedeki takımlara da bu skorları alabildik." diye konuştu.

"SENİ RAHAT GÖRÜYORUM DEDİM 3 GOL ATTI"
Kadro tercihleri ile ilgili soruyu yanıtlayan Montella; "İşinizin parçası olduğunu biliyorum ama etkilememek lazım. Bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz.
Hem taraftarımız hem kendimiz hem de Kerem için mutluyum. Çok pozitif noktalar ve notlar var. Ona da söyledim. Seni daha rahat görüyorum, oynatmak istiyorum dedim. Sonrasında 3 gol attı." dedi.

"İKİSİN İDE İZLEDİM"
Umut ve Eren'in uzun süre alması ve performansları hakkında da konuşan 50 yaşındaki çalıştırıcı; "Umut da Eren de iyi maç çıkardı. İkisini de ayrı ayrı izledim.
Eren, İsviçre'den sonra burada da iyi bir performans göstermesine mutlu oldum. Kaan mesela. Az süre almasına rağmen kritik bir dakikada oyuna girdi. Buna rağmen katkı verdi" ifadelerini kullandı."

Vincenzo Montella: Problem olmayan yerde problem arıyoruz

Başıboş köpekler arabayı parçaladı! CHP'li belediye bütçemiz yok dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Ali Yerlikaya'dan açıklamalar
İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran soruşturması hakkında açıklama
Bakan Fidan'dan net mesaj: Netanyahu'ya destek verenler de hesap verecek
İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Enerjide tam bağımsızlığa koşar adım! Bakan Bayraktar açıkladı
Büyük gün geldi: Gözler Trump-Harris kapışmasında
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: 18 ulusal siber güvenlik hedefi belirlendi
İzmir Büyükşehir’e körfezi kirletmesi nedeniyle 1.8 milyon TL ceza
İşsizlik düşüyor! TÜİK verileri açıkladı!
CHP’li belediye aile şirketine döndü! İşçiler tazminatsız kovuldu, belediye akrabalarla doldu
Togg'dan bir çıkarma daha! O ülkede ilk defa tanıtılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde firariler 'Çember'e alındı
Başkan Erdoğan'dan 'Narin cinayeti' açıklaması: Hesabını soracağız
Yılmaz Tunç'tan Narin açıklaması: Adalet bunlardan hesap soracak
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları Türkiye nüfusunun yüzde 95'ini taşıdı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

NASA 'Çok az kaldı' diyerek uyardı! Dünyaya hızla yaklaşıyor

NASA 'Çok az kaldı' diyerek uyardı! Dünyaya hızla yaklaşıyor

Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu

Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu

Araç muayenesinde değişiklik: Artık tarihe karışıyor!

Araç muayenesinde değişiklik: Artık tarihe karışıyor!

İslam Memiş uyardı! 'Aralık fırtınasına karşı hazırlık yapın'

İslam Memiş uyardı! 'Aralık fırtınasına karşı hazırlık yapın'