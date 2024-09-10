Vincenzo Montella: Problem olmayan yerde problem arıyoruz

Uluslar B Ligi'nde mücadele eden milli takımımız, İzlanda'yı 3-1 yenerek puanını 4'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından konuşan Vincenzo Montella önemli açıklamalar yaptı.İtalyan teknik adam; "Maçtan önce de söyledim, güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz.Bu akşam ne kadar çözüm üretebileceğimizi gösterdiğimize inanıyorum. Yüksek seviyedeki takımlara da bu skorları alabildik." diye konuştu.Kadro tercihleri ile ilgili soruyu yanıtlayan Montella; "İşinizin parçası olduğunu biliyorum ama etkilememek lazım. Bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz.Hem taraftarımız hem kendimiz hem de Kerem için mutluyum. Çok pozitif noktalar ve notlar var. Ona da söyledim. Seni daha rahat görüyorum, oynatmak istiyorum dedim. Sonrasında 3 gol attı." dedi.Umut ve Eren'in uzun süre alması ve performansları hakkında da konuşan 50 yaşındaki çalıştırıcı; "Umut da Eren de iyi maç çıkardı. İkisini de ayrı ayrı izledim.Eren, İsviçre'den sonra burada da iyi bir performans göstermesine mutlu oldum. Kaan mesela. Az süre almasına rağmen kritik bir dakikada oyuna girdi. Buna rağmen katkı verdi" ifadelerini kullandı."