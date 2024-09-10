Ajax'tan skandal başvuru! UEFA Beşiktaş için kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş'a karşı yapılan skandal açıklamalara yenisi eklendi. İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'in maçın tarafsız sahada oynanması için UEFA'ya çağrı yaptığı belirtilmişti.İsrail basınında çıkan haberler sonrası siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel 'Pabuç bırakmayacağız. Hayal ettikleri gibi tarafsız sahada oynanması söz konusu değil' diyerek tepki göstermişti.Bir skandal açıklama da Ajax'tan geldi. Daha maç haftası gelmeden Ajax, Beşiktaşlı taraftarların gelmesini istemiyor. Hollanda temsilcisi, Beşiktaş maçında siyah beyazlı taraftarların deplasman tribününe güvenlik gerekçesiyle alınmaması için UEFA'ya başvurdu. Fakat Ajax'ın bu talebi, UEFA tarafından kabul görmedi. UEFA, Ajax'ın yaptığı başvuruyu reddetti.Böylece 26 Eylül tarihinde oynanacak olan mücadelede, Amsterdam'da 2700 Beşiktaşlı takımlarını destekleyebilecek. Ajax - Beşiktaş maçının deplasman biletleri, 32 Euro'dan satışa çkacak.TRT Spor'a konuşan Beşiktaş'ta Asbaşkan Mete Vardar konuyla ilgili, 'Ajax ile oynayacağımız deplasman maçında taraftarlarımızın çok dikkatli olması lazım. Daha önce oynanan karşılaşmada yaşanan bazı tribün olaylarının tekrarlanmaması ve bu maçtaki güvenlik tedbirleri ile alakalı Ajax Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor' demişti.UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti.