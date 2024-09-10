  • USD: 33,99 - 34,05
  • EURO: 37,52 - 37,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ajax'tan skandal başvuru! UEFA Beşiktaş için kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv'den sonra bir skandala da Ajax imza attı. Ajax, Beşiktaşlı taraftarların deplasman tribününe gelmemesi için UEFA'ya başvuru yaptı. 26 Eylül'de yapılacak maç öncesi UEFA'nın kararı belli oldu. Beşiktaş'ta Asbaşkan Mete Vardar ise karşılaşma öncesi Beşiktaş taraftarlarına uyarıda bulundu.

Ekleme: 10.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş'a karşı yapılan skandal açıklamalara yenisi eklendi. İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'in maçın tarafsız sahada oynanması için UEFA'ya çağrı yaptığı belirtilmişti.

Ajax'tan skandal başvuru! UEFA Beşiktaş için kararını verdi

İsrail basınında çıkan haberler sonrası siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel 'Pabuç bırakmayacağız. Hayal ettikleri gibi tarafsız sahada oynanması söz konusu değil' diyerek tepki göstermişti.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARI İSTEMEDİLER, UEFA REDDETTİ
Bir skandal açıklama da Ajax'tan geldi. Daha maç haftası gelmeden Ajax, Beşiktaşlı taraftarların gelmesini istemiyor. Hollanda temsilcisi, Beşiktaş maçında siyah beyazlı taraftarların deplasman tribününe güvenlik gerekçesiyle alınmaması için UEFA'ya başvurdu. Fakat Ajax'ın bu talebi, UEFA tarafından kabul görmedi. UEFA, Ajax'ın yaptığı başvuruyu reddetti.

Ajax'tan skandal başvuru! UEFA Beşiktaş için kararını verdi

Böylece 26 Eylül tarihinde oynanacak olan mücadelede, Amsterdam'da 2700 Beşiktaşlı takımlarını destekleyebilecek. Ajax - Beşiktaş maçının deplasman biletleri, 32 Euro'dan satışa çkacak.

BEŞİKTAŞ'TAN TARAFTARINA UYARI
TRT Spor'a konuşan Beşiktaş'ta Asbaşkan Mete Vardar konuyla ilgili, 'Ajax ile oynayacağımız deplasman maçında taraftarlarımızın çok dikkatli olması lazım. Daha önce oynanan karşılaşmada yaşanan bazı tribün olaylarının tekrarlanmaması ve bu maçtaki güvenlik tedbirleri ile alakalı Ajax Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor' demişti.

Ajax'tan skandal başvuru! UEFA Beşiktaş için kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti.


Başıboş köpekler arabayı parçaladı! CHP'li belediye bütçemiz yok dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Ali Yerlikaya'dan açıklamalar
İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran soruşturması hakkında açıklama
Bakan Fidan'dan net mesaj: Netanyahu'ya destek verenler de hesap verecek
İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Enerjide tam bağımsızlığa koşar adım! Bakan Bayraktar açıkladı
Büyük gün geldi: Gözler Trump-Harris kapışmasında
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: 18 ulusal siber güvenlik hedefi belirlendi
İzmir Büyükşehir’e körfezi kirletmesi nedeniyle 1.8 milyon TL ceza
İşsizlik düşüyor! TÜİK verileri açıkladı!
CHP’li belediye aile şirketine döndü! İşçiler tazminatsız kovuldu, belediye akrabalarla doldu
Togg'dan bir çıkarma daha! O ülkede ilk defa tanıtılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde firariler 'Çember'e alındı
Başkan Erdoğan'dan 'Narin cinayeti' açıklaması: Hesabını soracağız
Yılmaz Tunç'tan Narin açıklaması: Adalet bunlardan hesap soracak
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları Türkiye nüfusunun yüzde 95'ini taşıdı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

NASA 'Çok az kaldı' diyerek uyardı! Dünyaya hızla yaklaşıyor

NASA 'Çok az kaldı' diyerek uyardı! Dünyaya hızla yaklaşıyor

Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu

Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu

Araç muayenesinde değişiklik: Artık tarihe karışıyor!

Araç muayenesinde değişiklik: Artık tarihe karışıyor!

İslam Memiş uyardı! 'Aralık fırtınasına karşı hazırlık yapın'

İslam Memiş uyardı! 'Aralık fırtınasına karşı hazırlık yapın'