Hüseyin Yücel'den Maccabi Tel Aviv maçı için sert açıklama

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilmişti.Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşı karşıya gelecek.Yaşanan bu gelişme üzerine İstanbul'da oynanması gereken Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.İsrailli yayın organı Walla'da yer alan habere göre ;Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadelenin tarafsız bir sahada oynanabileceği ileri sürüldü.Haberde, "Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanması mümkün görünmüyor. Karşılaşma, tarafsız sahada oynanacak." ifadelerine yer verildi.Bu iddialar sonrasında ise Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, açıklamalarda bulundu.Tivibuspor'a konuşan Yücel, şunları dedi:İsrail basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler.Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Yücel, şu sözleri sarf etti:Şu anda önceliğimiz kanat transferi. Sonra sol bek. Kanat oyuncularımızda liste hazır. Önce oyuncu göndermemiz gerekiyor. Aksi halde lisansını alamayız. İlk hedefimiz oyunculardan çıkmak birkaç gün içinde.Vincent Aboubakar'ın geleceği hakkında konuşan Yücel, şu ifadeleri kullandı:Aboubakar gitmek istemediğini, giderse tüm ücretini talep edeceğini söyledi. Ancak transfer döneminin sonuna az kaldı. Bence söylemler değişecektir. Orta noktada buluşacağız diye umuyorum. Buluşmak zorundayız.