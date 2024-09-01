Galatasaray sakatlığı açıkladı! Mauro Icardi, 3-6 hafta yok

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18'inci dakikada kendi kalesine Semih Güler, 31’inci dakikada Barış Alper yılmaz, 37’nci dakikada Dries Mertens ve 60’ncı dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.Adana Demirspor’un tek golünü 79’uncu dakikada penaltıdan Andrew Gravillion attı.Galatasaray, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, Adana Demirspor, 1 puanda kaldı.Bu müsabakanın ilk yarısında ise Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlandı.İlk yarıda 2-0’lık skor avantajını erken yakalayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi pas atmak istediği bir pozisyon sonrası sağ bacağını tuttu.Su molası verildiğinde ise 31 yaşındaki golcü, oyuna devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti.Mücadelenin 25. dakikasında Icardi’nin yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.Arjantinli oyuncu, sağlık ekibiyle beraber doğrudan soyunma odasına gitti.Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin son durumu hakkında bir açıklama geldi.Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır.Arjantinli yıldız için öngörülen tedavi süreci 3-6 hafta arasında. Icardi'nin Fenerbahçe ve PAOK maçlarına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak.Bu dev derbinin tarihi açıklanmazken, tahmini olarak 22 Eylül Pazar akşamı oynanacak.Öte yandan Galatasaray, 25 Eylül Çarşamba akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi PAOK'u konuk edecek.