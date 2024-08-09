UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 9 Ağustos 2024

Avrupa’da mücadele eden takımlarımızın aldığı sonuçlar, ülke puanı sıralamasını doğrudan etkiliyor.Her galibiyet, beraberlik ve üst tura yükselme, ülke puanına katkıda bulunuyor. 2024-2025 sezonunda takımlarımız, ülke puanına 1200 puanlık katkı sağladı.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off etabından başlarken, Beşiktaş da Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynayacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz maçtan 2-1 yenik ayrılarak turu Kadıköy'e bıraktı.Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.Temsilcimiz Trabzonspor ise, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.Hafta başında ülke puanı sıralamasında değişiklik yaşandı.Geçtiğimiz yıl 3 basamak birden yükselen Türkiye, bu sezon bir basamak gerileyerek 10. sıraya düştü.Çek Cumhuriyeti ile rekabet halinde olan Türkiye, son olarak Başakşehir’in galibiyetiyle bu sezon 1400 puan kazanırken, Çek Cumhuriyeti’nin takımları 1800 puanlık katkı yaptı.Türkiye, toplamda 35.000 puanla 10. sırada yer alırken, Çek Cumhuriyeti 35.350 puanla 9. sırada bulunuyor.Sıralama şu şekilde:Temsilcilerimiz Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının ardından güncellenmiştir.