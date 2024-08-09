UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 9 Ağustos 2024
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanında kaybettiği, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Rapid Wien’e evinde 1-0 yenildiği haftada, UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir rakibine takılmadı. Temsilcilerimizin Avrupa’da 2 mağlubiyet aldığı bu haftanın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Avrupa’da mücadele eden takımlarımızın aldığı sonuçlar, ülke puanı sıralamasını doğrudan etkiliyor.
Her galibiyet, beraberlik ve üst tura yükselme, ülke puanına katkıda bulunuyor. 2024-2025 sezonunda takımlarımız, ülke puanına 1200 puanlık katkı sağladı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off etabından başlarken, Beşiktaş da Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynayacak.
TUR KADIKÖY'E KALDI
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz maçtan 2-1 yenik ayrılarak turu Kadıköy'e bıraktı.
BAŞAKŞEHİR KAZANDI
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
TURU AVUSTURYA'YA BIRAKTI
Temsilcimiz Trabzonspor ise, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Hafta başında ülke puanı sıralamasında değişiklik yaşandı.
10. SIRAYA DÜŞTÜK
Geçtiğimiz yıl 3 basamak birden yükselen Türkiye, bu sezon bir basamak gerileyerek 10. sıraya düştü.
Çek Cumhuriyeti ile rekabet halinde olan Türkiye, son olarak Başakşehir’in galibiyetiyle bu sezon 1400 puan kazanırken, Çek Cumhuriyeti’nin takımları 1800 puanlık katkı yaptı.
RAKİBİMİZ ÇEKYA
Türkiye, toplamda 35.000 puanla 10. sırada yer alırken, Çek Cumhuriyeti 35.350 puanla 9. sırada bulunuyor.
Sıralama şu şekilde:
Temsilcilerimiz Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının ardından güncellenmiştir.
1- İngiltere - 89.160
2- İtalya - 79.106
3- İspanya - 73.989
4-Almanya- 71.660
5- Fransa - 57.879
6- Hollanda - 54.483
7- Portekiz - 49.516
8 - Belçika - 43.200
9- Çekya - 35.350
10- Türkiye - 35.000
11- Norveç - 30.250
12- İsrail - 29.875
13 - Avusturya - 29.000
14- Danimarka - 28.575
15- Yunanistan - 28.250
Her galibiyet, beraberlik ve üst tura yükselme, ülke puanına katkıda bulunuyor. 2024-2025 sezonunda takımlarımız, ülke puanına 1200 puanlık katkı sağladı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off etabından başlarken, Beşiktaş da Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynayacak.
TUR KADIKÖY'E KALDI
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz maçtan 2-1 yenik ayrılarak turu Kadıköy'e bıraktı.
BAŞAKŞEHİR KAZANDI
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
TURU AVUSTURYA'YA BIRAKTI
Temsilcimiz Trabzonspor ise, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Hafta başında ülke puanı sıralamasında değişiklik yaşandı.
10. SIRAYA DÜŞTÜK
Geçtiğimiz yıl 3 basamak birden yükselen Türkiye, bu sezon bir basamak gerileyerek 10. sıraya düştü.
Çek Cumhuriyeti ile rekabet halinde olan Türkiye, son olarak Başakşehir’in galibiyetiyle bu sezon 1400 puan kazanırken, Çek Cumhuriyeti’nin takımları 1800 puanlık katkı yaptı.
RAKİBİMİZ ÇEKYA
Türkiye, toplamda 35.000 puanla 10. sırada yer alırken, Çek Cumhuriyeti 35.350 puanla 9. sırada bulunuyor.
Sıralama şu şekilde:
Temsilcilerimiz Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının ardından güncellenmiştir.
1- İngiltere - 89.160
2- İtalya - 79.106
3- İspanya - 73.989
4-Almanya- 71.660
5- Fransa - 57.879
6- Hollanda - 54.483
7- Portekiz - 49.516
8 - Belçika - 43.200
9- Çekya - 35.350
10- Türkiye - 35.000
11- Norveç - 30.250
12- İsrail - 29.875
13 - Avusturya - 29.000
14- Danimarka - 28.575
15- Yunanistan - 28.250