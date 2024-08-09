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Galatasaray - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlıyor. Son şampiyon Galatasaray ligin ilk haftasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 9.08.2024 - 11:37 Güncelleme: 9.08.2024 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan sezonun açılış mücadelesi saat 21.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamalara göre bu önemli maçta düdüğü Turgut Doman çalacak. Doman'ın yardımcıları ise Kerem Ersoy ve Candaş Elbil olacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.

Geçtiğimiz sezonu 102 puanla rekor kırarak zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluk hedefiyle başlayacak.

Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan biri oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz ekibi, sezonu 41 puanla 15. sırada bitirdi.

GALATASARAY AÇILIŞ MAÇLARINDA HATA YAPMADI

Galatasaray, kendi sahasında çıktığı son 11 sezon açılış maçını da galibiyetle tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonundan bu yana sahasında oynadığı 11 ilk hafta maçının tamamını 3 puanla kapatarak başarılı bir başlangıç yaptı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Görkem, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg
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