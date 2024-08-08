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Süper Lig'de 1'inci haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak maçların hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 1'inci haftanın hakemleri
Ekleme: 8.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 8.08.2024 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftası, cuma akşamı oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlayacak.

Son şampiyonun sahne alacağı karşılaşmayla yeni sezona 'Merhaba' diyeceğiz. Öte yandan Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni MHK, ilk hafta oynanacak tüm maçların hakemlerini de açıkladı.

1. HAFTANIN HAKEMLERİ

Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman

Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu

Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan

Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın

Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır

Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan

Rizespor - Başakşehir | Direnç Tonusluoğlu

Bodrum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen
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