Süper Lig'de 1'inci haftanın hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak maçların hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftası, cuma akşamı oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlayacak.
Son şampiyonun sahne alacağı karşılaşmayla yeni sezona 'Merhaba' diyeceğiz. Öte yandan Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni MHK, ilk hafta oynanacak tüm maçların hakemlerini de açıkladı.
1. HAFTANIN HAKEMLERİ
Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman
Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu
Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan
Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın
Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır
Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan
Rizespor - Başakşehir | Direnç Tonusluoğlu
Bodrum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen
Son şampiyonun sahne alacağı karşılaşmayla yeni sezona 'Merhaba' diyeceğiz. Öte yandan Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni MHK, ilk hafta oynanacak tüm maçların hakemlerini de açıkladı.
1. HAFTANIN HAKEMLERİ
Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman
Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu
Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan
Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın
Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır
Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan
Rizespor - Başakşehir | Direnç Tonusluoğlu
Bodrum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen