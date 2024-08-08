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Menajerinden açıklama geldi! Takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun menajeri William D’Avilla, 25 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Menajerinden açıklama geldi! Takımdan ayrılacak mı?
Ekleme: 8.08.2024 - 17:18 Güncelleme: 8.08.2024 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, son yıllarda gösterdiği performansla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son oynanan Süper Kupa maçında da bekleneni veremeyen Kerem, sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oyuncu, ayrılık sinyali vermişti.

Son günlerde oyuncunun Spartak Moskova ile anlaştığı yönündeki haberler üzerine D'Avilla, Sport Express'e açıklamalarda bulundu.

'SAÇMALIK'

D'Avilla, “Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova ile anlaştığı doğru mu?” sorusuna, “Hayır. Bu iddialar doğru değil, saçmalık.” cevabını vererek transfer söylentilerini kesin bir dille yalanladı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 174 resmi maçta 44 gol atıp, 39 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Menajerinden açıklama geldi! Takımdan ayrılacak mı?
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