İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi.İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Barcelona'da futbolculara verilen iki günlük izni fırsat bilen 33 yaşındaki yıldız, eşiyle birlikte İstanbul'a gitmek üzere yola çıkmıştı.Havalimanında fotoğrafı paylaşılan Gündoğan'ın reklam çekimi için İstanbul'a geldiği belirtilirken; transfer görüşmeleri yapabileceği öne sürüldü.Barcelona ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Gündoğan'ın Katalan kulübünde kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmedi.Yeni teknik direktör Hansi Flick'in, deneyimli oyuncunun takımda kalmasını istediği ifade edilirken, Barcelona yönetiminin yüksek maaşlı oyunculardan biri olan Gündoğan ile yolları ayırma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.İlkay Gündoğan, geçen sezon Barcelona formasıyla 51 maça çıkarak 5 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.