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Okan Buruk, 5-0 sonrası kadroya neşteri vuruyor! 4 isim kulübeye...

Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Hatayspor maçında sahaya 4 değişiklikle çıkacak.

Okan Buruk, 5-0 sonrası kadroya neşteri vuruyor! 4 isim kulübeye...
Ekleme: 7.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 7.08.2024 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda köklü değişikliklere gidecek.

Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin izlerini silecek olan Buruk, 4 değişiklikle maça başlayacak.

Süper Kupa maçına sağ bekte Kaan Ayhan ile başlayan Okan Buruk, savunmada Nelsson-Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Berkan ve sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'na formayı vermişti.

4 FUTBOLCU KULÜBEYE DÖNÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Okan Buruk, Hatayspor maçının ilk 11'inde Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan Kurlu ve Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da Copa America'dan dönen Davinson Sanchez, Nelsson'un yerine ilk 11'e monte edilecek.

Okan Buruk, 5-0 sonrası kadroya neşteri vuruyor! 4 isim kulübeye...

2 YENİ TRANSFER İLK 11'E

Yeni transfer Elias Jelert, Kaan Ayhan'ın yerine sağ bekte görev yapacak.

Gabriel Sara da Berkan Kutlu'nun yerine takıma eklenecek.

Hücumda ise Kerem Aktürkoğlu yerine Barış Alper Yılmaz görev yapacak.

Galatasaray'ın yeni kadrosunda kalede Muslera, savunma hattında ise Jelert, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Derrick Köhn'ün yer alması bekleniyor.

Orta sahada Gabriel Sara, Torreira ve Mertens görev alacak.

Sarı-kırmızılıların hücum hattında ise Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi forma giyecek.
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