Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasına küfretti mi? Açıklama var

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş maçının devre arasında oyundan alınmasına küfürlü tepki gösterdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Beşiktaş maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun, oyundan çıkacağını öğrenince Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu ile gerginlik yaşadığı iddia edilmişti.



Yaşanan tartışmanın üzerine iddiaya göre şişeleri tekmeleyen Kerem Aktürkoğlu'nun 'Bir daha formayı giyenin a.... k....' dediği öne sürüldü.



Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı Süper Kupa maçının ilk yarısında oyundan alınmasına soyunma odasında küfürlü tepki gösterdiği yönündeki iddialar üzerine gece 03.00'te açıklama yaptı.



İDDİALARI YALANLADI



Kerem Aktürkoğlu, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu:



TFF Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının devre arasında, Galatasaray'ın soyunma odasında yaşanan birtakım konuşmaların hakikatinden saptırıldığını ve dedikodu temeline dayanan şekilde haberleştirildiğini üzülerek takip etmek durumunda kaldım.



'MORALİMİZİ YÜKSEK TUTALIM DEDİM'



Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu unvanıyla çıktığımız Süper Kupa maçının ilk yarısını geride kapattıktan sonra, yalnızca oyuncuların olduğu bölümde, takım kaptanı olarak arkadaşlarıma önümüzde uzun bir sürenin bulunduğunu, kulübümüz ve taraftarımız için geri dönebileceğimizi anlatıp, ikinci yarı öncesi moralimizi yüksek tutmamız gerektiğini söyledim.



'VERDİĞİM REAKSİYON HAYAL KIRIKLIĞIYLA SINIRLIDIR'



İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır.



'GALATASARAY'A SAYGISIZLIK ETMEM'



Kariyeri boyunca Galatasaray'a ulaşmak için çok uzun yollar kateden, Galatasaray'ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen ve Galatasaray'a her defasında sıkı sıkıya bağlanan bir sporcu olarak, Galatasaray'a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim.



'MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM'



Ayrıca camia olarak sezon boyu büyük emek verdiğimiz, üzerinde 30 milyondan fazla Galatasaraylının tek tek hakkının bulunduğu şampiyonluktaki katkı muhasebesini yapmak da bu kişilerin haddine değildir.



Yaşadığımız ağır mağlubiyetle yüzleşerek başımızı dik tutacağımız ve hedeflerimiz için mücadeleye devam edeceğimiz sezonun bu döneminde, dışımda gelişiyor olmasına rağmen böyle bir gündemin oluşmasından üzüntü duyuyorum.



Ben Galatasaray'ın bir ferdi olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her an, her yerde Galatasaray menfaatleri için yaşamayı ve bana görev verildiği zaman mücadele etmeyi sürdüreceğim.