İlkay Gündoğan yeni takımı için kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe…

Futbolda Bundesliga ekibi Schalke 04 altyapısında başlayan İlkay Gündoğan, kariyerindeki basamakları hızlı adımlarla çıktı.Futboldaki ilk çıkışını Nürnberg formasıyla gösterirken Borussia Dortmund'un radarına girdi ve 5.5 milyon Euro bonservisle transfer yaptı.Alman devinde 5 sezon forma giyerken 2016/17 sezonunda 27 milyon Euro bedelle Manchester City'nin yolunu tuttu.Pep Guardiola ile 5 kez Premier Lig şampiyonu olan İlkay Gündoğan, 1 kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.Geçtiğimiz sezonun başında Manchester City'den Barcelona'ya bedelsiz şekilde transfer olan İlkay Gündoğan'ın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Ancak Alman Milli Takımı futbolcusunun İspanya'da ayrılacağı ve farklı takıma transfer olacağı söylentisi bulunuyordu.İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre İlkay Gündoğan menajerleri aracılığıyla dedikodulara son vermek istedi.Alman milli futbolcu, Barcelona'nın sportif direktörü Deco'ya bu yaz teklifleri dinlemek istemediğini net bir şekilde belirtti.Buna göre İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmayacak ve sezonu İspanya'da bitirecek.