Galatasaray'da gündem sol bek! Yeni aday belli oldu...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Derrick Köhn, performansıyla sınıfta kaldı.Okan Buruk'un üstünü çizdiği deneyimli futbolcuya takım aranıyor.Sol beke acil transfer isteyen başarılı çalıştırıcının Aston Villa forması giyen Lucas Digne'yi istediği öğrenildi. Premier Lig ekibiyle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar oyuncuyu kiralamak için tüm şartları zorlayacak.31 yaşındaki tecrübeli sol bek geçen sezon 46 maçta 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.Piyasa değeri 12 milyon euro olan Digne, 2022 yılında 30 milyon euroya Everton'dan Aston Villa'ya transfer olmuştu.