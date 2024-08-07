Filenin Sultanları final aşkına: Rakibimiz İtalya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde perşembe günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
Bu mücadele, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.
Milliler, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle çeyrek finale yükselmişti.
TURU GEÇERSEK ABD YA DA BREZİLYA
Çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.
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Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da İtalya ile yarı finalde karşılaşmış ve zorlu mücadele sonucunda Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.
Bu mücadele, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.
Milliler, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle çeyrek finale yükselmişti.
TURU GEÇERSEK ABD YA DA BREZİLYA
Çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.
DAHA ÖNCE YAPTIK
Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da İtalya ile yarı finalde karşılaşmış ve zorlu mücadele sonucunda Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.