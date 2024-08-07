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Filenin Sultanları final aşkına: Rakibimiz İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde perşembe günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları final aşkına: Rakibimiz İtalya
Ekleme: 7.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 7.08.2024 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Bu mücadele, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

Milliler, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle çeyrek finale yükselmişti.


Filenin Sultanları final aşkına: Rakibimiz İtalya




TURU GEÇERSEK ABD YA DA BREZİLYA

Çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

DAHA ÖNCE YAPTIK

Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da İtalya ile yarı finalde karşılaşmış ve zorlu mücadele sonucunda Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.
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