Filenin Sultanları final aşkına: Rakibimiz İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.Bu mücadele, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.Milliler, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle çeyrek finale yükselmişti.Çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da İtalya ile yarı finalde karşılaşmış ve zorlu mücadele sonucunda Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.