Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran başarılı teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Antalyaspor sonrası başka bir takım ile anlaşmayan Sergen Yalçın ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılırken, yeni adresi de duyuruldu.

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran başarılı teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...Son dakika haberi: Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu! Büyük ters köşe...Antalyaspor sonrası başka bir takım ile anlaşmayan Sergen Yalçın ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılırken, yeni adresi de duyuruldu.Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'dan sürpriz bir hamle geldi.Tecrübeli çalıştırıcının, anlaşmak üzere olduğu takım ortaya çıktı.Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezonda takımın başında yer almayacağını açıklamıştı.Sergen Yalçın, 'Başkan ve yönetimle hafta içi yaptığımız toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonunda devam etmeme kararı aldık.' ifadelerini kullanmıştı.Son dakika haberi: Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu! Büyük ters köşe...Süper Lig'de Antalyaspor ile 19 maça çıkan, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi gören Sergen Yalçın, 1.11'lik puan ortalamasıyla 2012 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerindeki en düşük ortalamanın sahibi oldu.Sergen Yalçın'ın Suudi Arabistan'da sürpriz bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.Son dakika haberi: Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu! Büyük ters köşe...Menajeri aracılığıyla yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya gelen Yalçın, şartlarda anlaşılması halinde iki yıllık bir sözleşme için Suudi Arabistan'a gidecek. Görüştüğü takımı ise şimdilik gizli tutuyor.